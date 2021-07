96-Coach Zimmermann freut sich auf Heimdebüt vor 22.250 Fans Stand: 28.07.2021 11:20 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 darf das erste Heimspiel der neuen Saison gegen Hansa Rostock vor maximal 22.250 Zuschauern austragen. Die Fans müssen dazu geimpft, negativ getestet oder genesen sein.

Hannover 96 kann sich am Sonnabend gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr im NDR Livecenter) auf die Unterstützung der Fans freuen. Die Möglichkeit, wieder vor einer stattlichen Kulisse spielen zu können, mache die Vorfreude doppelt so groß, sagte 96-Cheftrainer Jan Zimmermann. Für den neuen Mann an der Seitenlinie ist es das Heimdebüt. "Ich freue mich total, dass jetzt auch unsere Fans endlich die Chance bekommen, wieder ins Stadion zu gehen", sagte der Coach. "Und ich freue mich für meine Mannschaft, dass sie wieder Unterstützung bekommt."

Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt

Der Verein habe ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt, teilte 96 mit. Aktuell wurde in Hannover eine erhöhte Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Diese lassen sich nach Angaben der Region Hannover auf Partys in Diskotheken und Clubs zurückführen. Es sei daher unverhältnismäßig, Bereiche einzuschränken, in denen ein geringes Risiko bestehe, sich anzustecken. Dazu gehören demnach Sportveranstaltungen. Wer das Spiel im Stadion verfolgen will, muss geimpft, negativ getestet oder genesen sein.

Zimmermann: "Macht tausendmal mehr Spaß"

Wie es sich anfühlt, nach langer Pause endlich wieder Fans im Stadion zu erleben, hat Zimmermann am ersten Spieltag beim 1:1 beim SV Werder erfahren: "In Bremen ins Stadion zu kommen, und 14.000 Zuschauer sind dort - das macht tausendmal mehr Spaß, als wenn keine Zuschauer da sind", sagt Zimmermann. "Diese Atmosphäre nimmt man mit, das ist wieder das Spiel, weshalb wir alle irgendwann angefangen haben, uns für Fußball zu interessieren. Das macht Fußball intensiv."

Der Ticketverkauf war am Montag gestartet. Noch seien Karten erhältlich, so der Verein.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 28.07.2021 | 11:25 Uhr