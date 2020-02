Stand: 03.02.2020 16:08 Uhr

Wie Jogi Löw fast Trainer bei Hansa Rostock wurde von Matthias Heidrich, NDR.de

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ohne Joachim Löw als Trainer? Mittlerweile kaum vorstellbar. Seit 14 Jahren zeichnet "Jogi", der heute seinen 60. Geburtstag feiert, für die DFB-Elf verantwortlich, führte das Team 2014 zum WM-Titel. Dass es für Löw auch ein Trainerleben vor der Nationalmannschaft gab, gerät da gerne in Vergessenheit. Die Stationen VfB Stuttgart und Karlsruher SC, aber auch Auslandsengagements in der Türkei oder Österreich zieren den Lebenslauf des Schwarzwälders. Was bislang noch kaum jemand wusste: Im Herbst 2000 fehlte nicht viel, und der spätere "Bundes-Jogi" hätte beim FC Hansa Rostock angeheuert.

Rostocker Jahros erinnert sich

Zu dieser Zeit spielten die Mecklenburger in der Bundesliga, aber ständig gegen den Abstieg. Trainer Andreas Zachhuber, der zwei drohende Abstiege verhindern konnte, wurde nach drei Auftaktpleiten in der Saison 2000/2001 freigestellt. NDR Hörfunk-Reporter Rainer Jahros war damals stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Hansa Rostock und in die Fahndung nach einem Nachfolger eingebunden. "Wir suchten einen neuen Trainer. Löw war zu der Zeit vereinslos", erinnert sich Jahros, der als Spieler über 400 Pflichtspieleinsätze für Hansa absolvierte.

"Das wird der neue Trainer von Hansa Rostock"

Manager Herbert Maronn, Vorstandschef Eckhardt Rehberg und eben Jahros reisten nach Stuttgart und trafen sich mit dem Kandidaten Löw. "Es war ein sehr gutes und langes Gespräch. Die Chemie stimmte. Joachim Löw hatte sich gut vorbereitet", erzählt Jahros. "Als wir nach Rostock zurückgefahren sind, waren wir uns ganz sicher: Das wird der neue Trainer von Hansa Rostock."

Treffen mit Löw in Stuttgart

Doch es kam anders. Kaum waren Jahros und Co. wieder in Rostock angekommen, meldete sich Löws Berater und teilte den Hansa-Offiziellen mit, dass sich sein Klient gegen ein Engagement bei der "Kogge" entschieden habe. Löw liebe den Offensivfußball, den er mit einem Verein wie Hansa, der ständig gegen den Abstieg spiele, nicht umsetzen könne, erinnert sich Jahros an die Begründung. "Das war einleuchtend und wir haben das akzeptiert."

Löw zu Hansa? Erst Nein, dann Ja

Zu aller Überraschung klingelte der Berater am nächsten Tag allerdings noch einmal in Rostock durch. Löw habe es sich überlegt und würde doch gerne zu Hansa kommen, teilte er mit. Eine Wendung zu viel für den Bundesligaclub aus Rostock. "Das war uns nicht entschlossen genug", so Jahros. "Wir haben uns dann anders entschieden."

Friedhelm Funkel übernimmt bei der "Kogge"

Am 19. Dezember 2000 verpflichtete Hansa einen gewissen Friedhelm Funkel als neuen Trainer, der die Mecklenburger zum Klassenerhalt führt. Der Ex-Profi durfte bis Anfang Dezember 2001 bei den Rostockern bleiben, ehe auch er entlassen wurde. Funkel bleibt dem Trainer-Karussell allerdings erhalten, noch 20 weitere Jahre. Erst nach seiner jüngsten Beurlaubung beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf erklärte der 66-Jährige seine Trainer-Karriere für beendet.

Trainer mit 70? "Das halte ich für undenkbar"

Und Löw? Dessen Vertrag beim DFB als Nationalcoach läuft bis 2022, wenn die Winter-WM in Katar ansteht. Dann wird der ehemalige Torjäger des SC Freiburg 62 Jahre alt sein. Möglich, dass Löw auch noch bis zur Heim-EM 2024 weitermacht, um den von ihm eingeleiteten Umbau der deutschen Nationalmannschaft abzuschließen. Für weitere Besuche von Club-Vertretern wie einst aus Rostock scheint da wenig Platz. Aber wer weiß.

Eines ist für Löw allerdings sicher. Beim nächsten runden Geburtstag will er nicht mehr auf der Bank sitzen. Trainer mit 70? "Das halte ich für undenkbar."

