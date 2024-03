1:0 in Wiesbaden: VfL Osnabrück erhält die Minimal-Chance am Leben

Stand: 31.03.2024 15:53 Uhr

Der VfL Osnabrück hat am Sonntag in der 2. Liga den zweiten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Durch das 1:0 (1:0) beim SV Wehen Wiesbaden hielten die Niedersachsen ihre Minimal-Chance auf den Klassenverbleib am Leben - und zogen die Hessen ganz tief in den Abstiegskampf mit rein.