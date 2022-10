Stand: 26.10.2022 17:01 Uhr Werder Bremen und FC St. Pauli gemeinsam ins Trainingslager

Werder Bremen reist im neuen Jahr ins Trainingslager nach Spanien. Vom 2. bis zum 9. Januar wird sich der Fußball-Bundesligist in der Nähe der südöstlichen Stadt Murcia auf die restliche Saison vorbereiten. Dabei tritt die Elf von Trainer Ole Werner in Testspielen gegen Zweitligist FC St. Pauli (4. Januar) und den schweizerischen Erstligisten FC St. Gallen (8. Januar an. Das Team wird die Reise nach Spanien gemeinsam mit dem FC St. Pauli antreten. Die Kiezkicker machen Station in Benidorm, ihr zweiter Testspielgegner ist noch offen. | 26.10.2022 17:00