Stand: 07.01.2023 16:39 Uhr VfB Oldenburg verkauft sich gegen Borussia Mönchengladbach teuer

Der VfB Oldenburg hat sich eine Woche vor dem Restrunden-Start in der Dritten Liga in einem Testspiel beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach teuer verkauft. Die Niedersachsen - in der vergangenen Serie noch viertklassig - mussten sich am Sonnabendnachmittag erst nach hartem Kampf mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Ramy Bensebaini (20.) und

Patrick Herrmann (74.) erzielten die Tore. | 07.01.2023 16:38