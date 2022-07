Stand: 08.07.2022 13:26 Uhr VfB Oldenburg testet gegen Go Ahead Eagles Deventer

Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg trifft am Sonnabend (15 Uhr) in einem weiteren Testspiel auf den niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles Deventer. Das Spiel ist eingebettet in einen Familientag, der um 12 Uhr im Marschwegstadion beginnt. | 08.07.2022 13:24