Stand: 28.08.2022 16:04 Uhr VfB Lübeck gewinnt kleines Derby gegen Holstein Kiel

Der VfB Lübeck bleibt in der Fußball-Regionalliga Nord ungeschlagen. Am sechsten Spieltag gelang dem früheren Zweitligisten ein 2:1 (2:1)-Sieg gegen die zweite Mannschaft des Erzrivalen Holstein Kiel. Mats Facklam (6.) und Felix Drinkuth (15.) waren für das Team von Coach Lukas Pfeiffer erfolgreich. Niklas Niehoff hatte die KSV in der dritten Minute in Führung gebracht. Ergebnisse und Tabelle | 28.08.2022 16:04