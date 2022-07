Stand: 06.07.2022 13:27 Uhr Pia-Sophie Wolter bleibt bis 2025 beim VfL Wolfsburg

Der deutsche Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg hat den 2023 auslaufenden Vertrag mit Pia-Sophie Wolter vorzeitig verlängert. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, bleibt die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin dem Fußball-Bundesligisten bis zum 30. Juni 2025 erhalten. Wolter, die nach einem Kreuzbandriss an ihrem Comeback arbeitet, war 2018 von Werder Bremen zum VfL gewechselt. "Pia hat seit ihrem Wechsel zu uns in jeder Saison einen Schritt nach vorne gemacht", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen. | 06.07.2022 13:20