Stand: 19.06.2024 09:00 Uhr Nach Braunschweig-Abschied: Ujah zieht es nach Bulgarien

Anthony Ujah, ehemaliger Stürmer von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig, hat einen neuen Verein. Wie der bulgarische Erstligist Botew Plowdiw am Donnerstag mitteilte, hat der Club den Stürmer verpflichtet. Am Vortag hatten die "Löwen" mitgeteilt, dass der auslaufende Vertrag des 33-jährigen Nigerianers nicht verlängert wird. Ujah war zur Spielzeit 2022/2023 vom 1. FC Union Berlin an die Hamburger Straße gewechselt. Für die Eintracht kam er auf 54 Pflichtspiele, in denen ihm 14 Tore sowie sieben Vorlagen gelangen. Wechselbörse 2. Liga | 20.06.2024 10:41