Stand: 13.10.2022 09:10 Uhr NBA: Schröder bei Lakers-Comeback ohne Punkte

Die Rückkehr von Dennis Schröder zu den Los Angeles Lakers hätte besser laufen können. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft blieb im vorletzten Test des Co-Rekordmeisters vor dem NBA-Start gegen die Minnesota Timberwolves (113:118) in neun Minuten Einsatzzeit ohne Punkt und Assist. Nur einen Rebound angelte sich der gebürtige Braunschweiger. Die Lakers haben vier ihrer bisherigen fünf Vorbereitungsspiele verloren. Die neue Saison in der nordamerikanischen Profiliga beginnt am Dienstag. | 13.10.2022 09:09