Stand: 06.05.2022 13:51 Uhr Michael Stich als Künstler: Gemälde-Ausstellung in Düsseldorf

Der frühere Tennisprofi Michael Stich präsentiert in seiner ersten Ausstellung sein Talent als Künstler. In der Düsseldorfer Galerie Paffrath zeigt der 53 Jahre alte einstige Wimbledonsieger bis zum 1. Juni unter dem Titel "SecureSurroundingsForBeauty" seine Gemälde. 8.000 Euro sollen die Bilder im Format 120 mal 120 Zentimeter kosten. Entstanden sind die Werke in seinem Atelier in Hamburg. | 06.05.2022 13:48