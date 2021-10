Stand: 29.10.2021 09:26 Uhr Kerber nach Erkrankung wieder fit

Tennisspielerin Angelique Kerber fühlt sich nach ihrer Erkrankung fit für die Finalwochen-Premiere im Fed Cup. "Gerade in den letzten Wochen war ich aufgrund des vollen Turnierkalenders ständig auf Achse und in verschiedenen Zeitzonen unterwegs", sagte die 33 Jahre alte Kielerin: "Das kostet viel Kraft, aber ich habe den Infekt gut weggesteckt und bin bereit für den letzten Höhepunkt der Saison." Ab Montag treffen die deutschen Tennis-Damen in ihrer Gruppe in Prag auf Gastgeber Tschechien und die Schweiz. Nur der Gruppensieger kommt weiter und zieht ins Halbfinale ein. | 29.10.2021 09:23