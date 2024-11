Stand: 20.11.2024 17:07 Uhr Investor Elgeti kanditiert für Aufsichtsrat des FC Hansa Rostock

15 Kandidaten stellen sich am Sonntag bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des FC Hansa Rostock bei der Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat zur Wahl. Die Namen teilte der Fußball-Drittligist am Mittwoch mit. Der wohl bekannteste Kandidat ist Rolf Elgeti. Der 48-Jährige hat dem Traditionsclubs vor etwa zehn Jahren einige Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um Schulden abzubauen. Sollte der Investor in das ehrenamtliche Gremium gewählt werden, könnte er die Geschicke des Vereins ein Stück weit mitlenken. | 20.11.2024 17:07

