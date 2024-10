Stand: 06.10.2024 10:35 Uhr Hansa-Mitarbeiter beim Spiel in Aue attackiert

Beim Fußball-Drittligaspiel in Aue ist ein Mitarbeiter der Medienabteilung von Hansa Rostock von einem Fan attackiert worden. Unmittelbar nach dem Rostocker Siegtreffer in der Nachspielzeit schlug der Aue-Anhänger einem Reporter des Hansa-Fanradios ins Gesicht. Der Angriff war während der Live-Übertragung zu hören. "Erzgebirge Aue hat sich unmittelbar nach dem Spiel bei uns entschuldigt. Für uns ist die Sache damit erledigt", hieß es in einem Statement des FC Hansa. Aue kündigte an, den Vorfall "intern aufzuarbeiten". | 06.10.2024 10:35