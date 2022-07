Stand: 08.07.2022 11:39 Uhr Hannover 96 verleiht Ennali an Rot-Weiss Essen

Hannover 96 verleiht Offensivspieler Lawrence Ennali für eine Saison an den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Eine Kaufoption für den 20-Jährigen besitzen die Essener aber nicht, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. In Essen wird Ennali wieder mit Christoph Dabrowski zusammenarbeiten, der in der vergangenen Saison auch sein Trainer in Hannover war. Ennali wechselte zur Saison 2020/2021 aus Schalkes Nachwuchs nach Hannover. In der vergangenen Saison kam er achtmal in der Zweiten Liga zum Einsatz. Wechselbörse Zweite Liga | 08.07.2022 11:38