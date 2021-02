Stand: 09.02.2021 09:34 Uhr Finanzvorstand Wettstein: "Existenz des HSV nicht bedroht"

Wenn am Mittwoch die Ministerpräsidentenkonferenz das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie berät, sind Lockerungen nicht zu erwarten. Der Profifußball wird weiter ohne Zuschauer in den Stadien auskommen müssen. Finanzvorstand Frank Wettstein vom Zweitligisten Hamburger SV zeigte sich in der "Hamburger Morgenpost" dennoch zuversichtlich: "Diese Pandemie wird die Existenz des HSV nicht bedrohen." Seit dem Beginn des "Lockdown light" im November sind bundesweit die Stadien leer, jedes Geisterspiel kostet den HSV zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro. | 09.02.2021 09:33