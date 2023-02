Stand: 24.02.2023 22:03 Uhr Eishockey: Sieg für Grizzlys Wolfsburg, Pleite für Fischtown Pinguins

Die Grizzlys Wolfsburg haben am 56. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einen Auswärtssieg eingefahren und sind weiter auf Playoff-Kurs. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend mit 2:0 durch die Tore von Dominik Bittner (17.) und Janik Möser (53.) bei den Schwenninger Wild Wings. Einen Rückschlag gab es für die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Sie verloren mit 3:6 beim ERC Ingolstadt. Skyler McKenzie (28.), Antti Tyrväinen (42.) und Miha Verlic (55.) brachten die Gäste auf 3:4 heran, ehe Ingolstadt in den letzten beiden Minuten noch zweimal traf. | 24.02.2023 21:45