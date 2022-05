Stand: 26.05.2022 11:05 Uhr Eishockey: Grizzlys Wolfsburg holen US-Stürmer Rakhshani

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den US-Stürmer Rhett Rakhshani vom Stockholmer Club Djurgardens IF verpflichtet. Der 34-jährige Amerikaner mit iranischem Pass ist der Schwager des Grizzlys-Angreifers Spencer Machacek und unterschrieb in Wolfsburg einen Einjahresvertrag. Rakhshani spielte in den vergangenen zehn Jahren in der schwedischen Liga und gewann dort 2015 mit den Växjö Lakers und 2019 mit Frölunda Göteborg jeweils die Meisterschaft. | 26.05.2022 11:00