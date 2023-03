Stand: 14.03.2023 21:58 Uhr DEL-Play-offs: Grizzlys Wolfsburg verlieren in Straubing

Die Grizzlys Wolfsburg haben nach einem hart umkämpften 3:5 (0:1, 3:2, 0:2) bei den Straubing Tigers eine Niederlage zum Auftakt in die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert. Die Tore von Jordan Murray, Fabio Pfohl und Björn Krupp reichten nicht für einen Auswärtserfolg. Die Viertelfinalserie im "Best of seven"-Modus geht am Freitag (19 Uhr) in Wolfsburg weiter. Play-off-Ergebnisse | 14.03.2023 21:55