DEL: Grizzlys siegen souverän in Bietigheim

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen souvernen Auswärtssieg gefeiert. Beim 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) in Bietigheim trafen Anthony Rech, Tyler Gaudet, Gerrit Fauser und Spencer Machacek für die Niedersachsen. Ebenso deutlich gewannen die Fischtown Pinguins Bremerhaven in Augsburg. Beim 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) erzielten Jan Urbas, Miha Verlic (2), Tye McGinn und Dominik Uher die Tore. | 16.03.2022 21:49