BTSV schlägt Panathinaikos Athen zum Abschluss des Trainingslagers

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat am Sonnabend in einem Testspiel den griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen mit 1:0 (0:0) besiegt. Neuzugang Sanoussy Ba erzielte in der 62. Minute den Treffer des Tages. Lennart Grill feierte sein Debüt im BTSV-Tor. Das Spiel war der Abschluss des Trainingslagers der "Löwen" im österreichischen Bad Häring.