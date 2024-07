Keeper Grill folgt bei Eintracht Braunschweig auf Hoffmann Stand: 04.07.2024 14:48 Uhr Eintracht Braunschweig ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum FC Schalke 04 abgewanderten Torwart Ron-Thorben Hoffmann fündig geworden. Der Fußball-Zweitligist leiht Lennart Grill von Union Berlin aus.

Das teilten beide Clubs am frühen Donnerstagnachmittag mit. Der 25 Jahre alte Schlussmann war zuvor bereits im Trainingslager der Eintracht in Österreich angekommen. Der frühere U21-Nationaltorwart hatte am Vormittag erstmals mit dem Team trainiert. Mit der Leihe von Grill, die eine leistungsabhängige Kaufpflicht beinhaltet, ist die Suche nach einem Hoffmann-Nachfolger beendet.

Zuvor hatten sich die Niedersachsen um Marcel Lotka von Borussia Dortmund bemüht. Der 23-Jährige erhielt jedoch keine Freigabe vom Champions-League-Finalisten.

In Osnabrück zunächst gesetzt, dann nur noch Ersatz

Nun also soll Grill in die Fußstapfen von Hoffmann zu treten, der in der vergangenen Saison großen Anteil am Klassenerhalt des BTSV hatte. Der Vertrag des Torwarts war ausgelaufen. Er wechselte ablösefrei zum Liga-Konkurrenten Schalke. Für Grill ist Braunschweig der nächste Versuch, sich als Nummer eins zu etablieren. "Ich will wieder eine sportliche Heimat finden, mit der Mannschaft Erfolg haben und selbst auf dem Feld stehen. In meinem Alter ist Spielzeit extrem wichtig", sagte der Keeper.

In der vergangenen Serie war er von Union an den VfL Osnabrück ausgeliehen gewesen. Bei den "Lila-Weißen" hatte er zunächst auch das Tor gehütet, dann seinen Stammplatz jedoch an Publikumsliebling Philipp Kühn verloren. Auch in Berlin und zuvor in Leverkusen konnte sich der 25-Jährige nicht durchsetzen.

