Stand: 05.12.2021 18:16 Uhr BBL: Towers besiegen Braunschweig und knacken 100er-Marke

Die Hamburg Towers haben ihren Platz im oberen Tabellendrittel der Basketball-Bundesliga (BBL) gefestigt. Mit 103:92 (64:54) besiegte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles am Sonntag in heimischer Halle die Basketball-Löwen Braunschweig und feierte damit im neunten Spiel den sechsten Sieg. Zudem war es der erste dreistellige Erfolg für den Gastgeber in dieser Saison, für den Jaylon Brown 22 und damit die meisten Punkte erzielte. Ergebnisse/Tabelle | 05.12.2021 18:10