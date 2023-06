Stand: 30.06.2023 18:33 Uhr 6:0 gegen Oldenburg: FC St. Pauli feiert zweiten Testspielsieg

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat auch das zweite Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison erfolgreich bestritten. Am Freitagnachmittag gelang in Großenkneten ein 6:0 (3:0) gegen Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg. Eric Smith (10. ) und Marcel Hartel (58.) trafen per Elfmeter für die Hamburger. Die weiteren Tore erzielten Connor Metcalfe (21.), Adam Dzwigala (27.), David Otto (53.) und Etienne Amenyido (79.). Zudem teilte St. Pauli mit, dass Bernd von Geldern, Geschäftsleiter Wirtschaft, den Verein auf eigenen Wunsch verlässt. Die Nachfolge soll im Laufe des Sommers geklärt werden. Testspiele | 30.06.2023 18:14