New York Vendée: Herrmann nimmt wieder Fahrt auf Stand: 02.06.2024 11:36 Uhr Die Imoca-Flotte beim Solo-Transatlantikrennen New York Vendée kämpft mit wechselnden Windbedingungen. Ein erstes Flautenfeld haben die Segler hinter sich. Boris Herrmann liegt mit seiner Malizia vorne - die nächste Flaute steht aber bevor.

In der Nacht zum Sonntag (MESZ) hat der Wind für die Imoca-Flotte auf bis zu 23 Knoten zugelegt. Herrmann, der als Erster aus der Flautenzone herauskam, ist in den vergangenen Stunden konstant am schnellsten unterwegs gewesen und konnte sich ein wenig von der übrigen Spitzengruppe absetzen. Während der Hamburger von seinem nordöstlichen Kurs zu profitieren scheint, haben die direkten Konkurrenten Charlie Dalin (Macif) und Nicolas Lunven (Holcim) einen etwas südlicheren Kurs eingeschlagen.

Die komplizierten Windmuster machen es den Skippern nicht leicht, die richtige Taktik zu wählen: Das Tief, das sich normalerweise über Irland befindet, liegt bei den Azoren, während das übliche Azorenhoch des Nordatlantiks weit im Norden liegt. "So etwas habe ich noch nie gesehen. Die Welt steht auf dem Kopf", haderte Dalin, der als einer der besten Wetterstrategen der Flotte gilt.

Zwischen dem führenden Trio und den folgenden Jérémie Beyou (Charal), Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) und Thomas Ruyant (Vulnerable) klafft schon eine größere Lücke. Die sich aber schon bald wieder schließen könnte, denn rund 180 Seemeilen (333 Kilometer) voraus droht schon die nächste Flautenzone.

Blitzeinschlag stoppt Cousins Coup de Pouce

Pech hatte Manuel Cousin mit seiner Yacht Coup de Pouce. Ein Blitzeinschlag legte einige Instrumente lahm. Der Franzose entschied sich, vorerst das Rennen zu stoppen und sein Boot zu inspizieren. Wie und ob es weitergehen kann, ist unklar.

