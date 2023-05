Stand: 21.05.2023 16:19 Uhr 3. Liga: Saarbrücken spielt remis - VfL Osnabrück bleibt Dritter

Schützenhilfe für den VfL Osnabrück im Aufstiegskampf der Dritten Liga: Der 1. FC Saarbrücken ist am Sonntag nicht über ein 2:2 beim MSV Duisburg hinausgekommen und verpasste damit den Sprung auf Tabellenplatz drei. Den hat weiterhin der VfL inne, der am Sonnabend 2:0 bei Viktoria Köln gewann. Verfolger Dynamo Dresden schließt den vorletzten Spieltag erst am Montagabend (19 Uhr) bei Absteiger SV Meppen ab.