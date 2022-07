Neue Corona-Testverordnung: Die Änderungen beim Schnelltest Stand: 07.07.2022 16:32 Uhr Corona-Schnelltests sind nach der neuen Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums nicht mehr für alle kostenlos. Wer hat Anspruch auf einen Bürgertest? Worauf achten? Welche Nachweise sind notwendig?

Kostenlose Antigen-Schnelltests auf Staatskosten gibt es nach der neuen Testverordnung nur noch für Risiko- und weitere ausgewählte Gruppen. Andere können sich nur noch aus bestimmten Gründen testen lassen und müssen für die sogenannten Bürgertests drei Euro zahlen. Ob ein Anspruch auf einen kostenlosen oder bezuschussten Test besteht, müssen Apotheken und andere Teststellen prüfen. Bürgerinnen und Bürger müssen entsprechende Nachweise vorlegen.

Wer hat Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest?

Besucher von Pflege- und medizinischen Einrichtungen : Personen, die Menschen in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern etc. besuchen wollen, aber auch die Behandelten bzw. die Bewohner selbst.

: Personen, die Menschen in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern etc. besuchen wollen, aber auch die Behandelten bzw. die Bewohner selbst. Pflegende Angehörige

Kinder unter 5 Jahren

unter 5 Jahren Schwangere , die sich im ersten Drittel der Schwangerschaft befinden.

, die sich im ersten Drittel der Schwangerschaft befinden. Chronisch Kranke , die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Studienteilnehmer : Personen, die aktuell an Studien zu Corona-Impfstoffen teilnehmen oder in den vergangen drei Monaten teilgenommen haben.

: Personen, die aktuell an Studien zu Corona-Impfstoffen teilnehmen oder in den vergangen drei Monaten teilgenommen haben. Infizierte : Personen, die sich aufgrund einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion in Isolation befinden und sich freitesten lassen wollen.

: Personen, die sich aufgrund einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion in Isolation befinden und sich freitesten lassen wollen. Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten

Wer kann sich für drei Euro testen lassen?

Auch für die Bürgertests mit einer Eigenbeteiligung von drei Euro ist es notwendig, den Anspruch nachzuweisen. Das geht etwa mit der Eintrittskarte für eine Veranstaltung, dem Vorzeigen der Corona-Warn-App oder bei Kontakten zu Risikopatienten mit einer Selbstauskunft. Bei folgenden Fällen darf man sich für drei Euro testen lassen:

Besuch einer Freizeitveranstaltung : Personen, die am selben Tag eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen werden.

: Personen, die am selben Tag eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen werden. Besuch besonders gefährdeter Menschen : Personen, die am gleichen Tag Kontakt zu einer Person über 60 Jahren haben werden, einen Menschen mit Behinderung treffen oder eine Person mit Vorerkrankungen besuchen.

: Personen, die am gleichen Tag Kontakt zu einer Person über 60 Jahren haben werden, einen Menschen mit Behinderung treffen oder eine Person mit Vorerkrankungen besuchen. Rote Meldung in Corona-Warn-App: Personen, die durch die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts eine Warnung mit der Statusanzeige erhöhtes Risiko haben.

Welche Nachweise muss man für kostenlose Tests vorlegen?

Wer eine kostenlose Testung in Anspruch nehmen möchte, muss sich ausweisen und einen Nachweis erbringen: Bei Kleinkindern ist das die Geburtsurkunde oder der Kinderreisepass, bei Schwangeren der Mutterpass. Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, muss darüber ein ärztliches Zeugnis im Original vorlegen. Teilnehmende an Impfwirksamkeitsstudien können sich von den Verantwortlichen der Studien einen Teilnahme-Nachweis ausstellen lassen und diesen vorlegen. Wer sich freitesten will, legt den PCR-Test vor, Gleiches gilt für Haushaltsangehörige von Infizierten, die zudem einen Nachweis für die übereinstimmende Wohnanschrift benötigen.

Bei Besuchen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern kann ein kostenloser Test vor Ort gemacht werden oder der Besuch wird der Teststelle gegenüber glaubhaft gemacht (Muster-Formular als PDF). Pflegende Angehörige müssen glaubhaft machen, dass sie einen pflegebedürftigen Angehörigen pflegen.

Funktionieren die Vorgaben auch im Alltag?

Es gibt Zweifel, ob sich die neue Testverordnung im Alltag so einfach umsetzen lassen wird. So ist Apotheker Hans-Jörg Wüseke aus Schwerin skeptisch. Denn auf dem Musterformular wird ein Datum verlangt. Theoretisch müsste sich also ein Besucher im Pflegeheim vor jedem Besuch ein neues Formular ausstellen lassen: "Da zahlen dann lieber viele direkt zehn Euro für den Selbstzahlertest, denn das ist viel zu umständlich", befürchtet Wüseke. Wenn ein Nachweis nicht so einfach zu besorgen ist, zum Beispiel weil man privat eine ältere Person besuchen möchte, können Kunden bei ihm eine schriftliche, unterschriebene Selbstauskunft abgeben, was einer eidesstaatlichen Erklärung gleichkomme.

Für den Apotheker ist klar, dass er laut der neuen Verordnung dazu verpflichtet sei - auch wenn das für ihn und alle anderen Testzentrenbetreiber einen immensen Dokumentationsaufwand bedeute: Denn er müsse alle Zettel bis Ende 2024 aufbewahren.

Wie reagieren die Teststationen?

Eine andere Lösung hat Axel Strehlitz, Testcenter-Betreiber von Corona Free Pass mit Teststationen in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, gefunden. Bei ihm müssen Kunden bereits bei der Buchung auf der Internetseite versichern, dass ihre Angaben richtig sind. Vor Ort werde dann ein entsprechender Nachweis vom Personal fotografiert und auf einem sicheren Server gespeichert. "In Fällen, in denen wir keinen konkreten Nachweis abfotografieren können, verlassen wir uns auf die Selbstauskunft der Kunden und fotografieren das Foto vom Ausweis ab", erläutert Strehlitz sein Vorgehen.

Weitere Fragen zu der neuen Testverordnung und den Bürgertests beantwortet das Bundesgesundheitsministerium auf einer eigenen FAQ-Seite.

