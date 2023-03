Handy richtig laden und nutzen: So halten Akkus länger Stand: 16.03.2023 11:08 Uhr Ein schwacher Akku veranlasst Handybesitzer oft zum Neukauf. Durch richtiges Laden lässt sich der Akku schonen. Moderne Lithium-Ionen-Akkus sollten weder vollständig entleert noch vollständig aufgeladen werden.

Früher galt für eine möglichst lange Nutzung von Handyakkus die Empfehlung, diese gänzlich leer laufen zu lassen und sie anschließend in einem ununterbrochenen Ladevorgang wieder vollständig aufzuladen. Schlossen Handybesitzer ihre Geräte hingegen wiederholt unentleert ans Stromnetz an, zeigte sich bei den damals vornehmlich verbauten Nickel-Cadmium-Akkus nach einiger Zeit der sogenannte Memory-Effekt: Die Akkus schienen sich an den geringeren Energiebedarf zu "erinnern", ihre Kapazität schwand. Handys mussten in der Folge häufiger aufgeladen werden, Akkus wurden mitunter unbrauchbar.

Lithium-Ionen-Akkus: Ladestand zwischen 20 und 80 Prozent

Heute sind in den meisten Smartphones Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Der Memory-Effekt ist bei diesen Batterien nicht mehr feststellbar. Lithium-Ionen-Akkus sollten im Gegensatz zu Nickel-Cadmium-Akkus weder vollständig entleert noch vollständig aufgeladen werden. Tristan Jorde, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Produktsicherheit bei der Verbraucherzentrale Hamburg, empfiehlt, den Ladestand von Lithium-Ionen-Akkus im Bereich zwischen 20 und 80 Prozent zu halten. Denn bei modernen Geräten wird die Stromzufuhr ab etwa 80 Prozent aufwärts automatisch gedrosselt, um das Risiko für das Überhitzen des Akkus zu minimieren. Eine konstante Stromzufuhr im Bereich zwischen 20 und 80 Prozent hingegen erhält die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Akkus.

Nicht jedes Handy für Schnellladen geeignet

Jorde warnt vor der Nutzung von Schnellladekabeln, auch Super Charger genannt. Diese sind darauf ausgelegt, Smartphones innerhalb kürzester Zeit voll aufzuladen. Doch nicht jeder Akku ist auf die Aufnahme entsprechend hoher Stromstärken ausgelegt. Verbraucher sollten daher prüfen, ob das eigene Handy für die Schnelllade-Funktion geeignet ist. Jorde empfiehlt zudem, während des Schnellladens anwesend zu sein, falls der Akku überhitzt oder sich sogar entzündet.

Bei Ladekabeln auf Qualität achten

Für eine lange Lebensdauer von Akkus empfiehlt der Verbraucherschützer zudem, möglichst Original-Ladekabel zu verwenden. Denn diese sind in ihrer Leistung und Stromstärke auf das jeweilige Handy abgestimmt. Der Einsatz billiger oder unzertifizierter Ladekabel kann dem Akku schaden, weil zum Beispiel minderwertige Materialien verwendet wurden oder Kabel nicht optimal in den Ladeanschluss des Handys passen. Ein hoher Preis für Ladekabel ist laut Jorde keine Garantie für gute Qualität. Ist ein neues Ladekabel vonnöten, sollten sich Handybesitzer möglichst das Original-Ladekabel zulegen oder sich im Fachhandel beraten lassen.

Handy über Nacht laden?

Ältere Handys mit Nickel-Cadmium-Akkus sollten mit vollständigem Ladestand immer vom Netz getrennt werden. Durch einen minimalen Akkuverbrauch im nächtlichen, ungenutzten Zustand kommt es über Stunden immer wieder zu "Mini-Aufladungen", welche die Kapazität des Akkus beeinträchtigen. Zudem können Nickel-Cadmium-Akkus dadurch überhitzen.

Handys mit modernen Lithium-Ionen-Akkus über Nacht zu laden, ist im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Akkus meist kein Problem. Auch in Bezug auf die Sicherheit entwarnen die Hersteller: Moderne Akkus seien mit Schutzmechnismen ausgestattet, um Überhitzungen zu vermeiden.

Doch Verbraucherschützer Jorde warnt vor nächtlichem Laden: "Bei der Vielzahl an Geräten auf dem Markt kann es in Einzelfällen zu Beschädigungen von Akkus kommen - zum Beispiel bei der Herstellung", so Jorde. Überhitzungen bei einzelnen Akkus können infolge solcher Schäden nicht ausgeschlossen werden. Auch durch die Nutzung können die Batterien beschädigt werden. Fällt ein Akku zum Beispiel aus Versehen auf einen harten Boden, kann er nachhaltig beschädigt sein, warnt die "Aktion Das sichere Haus e.V.".

Tipps: Smartphones sicher laden

Lithium-Ionen-Akkus speichern eine vergleichsweise große Menge Energie. Beim Aufladen von Handys können sie deshalb überhitzen, aufblähen, entflammen und in seltenen Fällen sogar explodieren.

Um Smartphones sicher zu laden, sollten Verbraucher das Handy deshalb

tagsüber laden, dabei anwesend und wach sein

beim Laden auf einem nicht brennbaren Untergrund legen und Umliegendes entfernen (z.B. freie Fensterbank)

beim Laden nicht im Bett unter das Kissen oder die Bettdecke legen (Hitze kann sich stauen)

keiner Hitze und keiner Kälte aussetzen (z.B. im Sommer nicht im Auto lassen)

Akku entlasten: Tipps zum Energie sparen

Moderne Handys verfügen häufig über Funktionen zum optimierten Laden von Batterien. Dabei wird zum Beispiel die Ladegeschwindigkeit und -zeit an Faktoren wie die Nutzungsgewohnheiten, das Alter der Batterie oder die Temperatur angepasst. In Apple-Geräten nennt sich diese Funktion "Optimized Battery Charging", in Samsung Galaxy-Modellen "Adaptive Fast Charging".

Darüber hinaus können Verbraucher Folgendes tun, damit ein voller Akku länger hält:

ungenutzte Apps entfernen

Apps nach der Nutzung schließen (laufen häufig im Hintergrund)

Bildschirm abdunkeln (ggf. Automatik fürs Abdunkeln einstellen)

Energiesparmodus anstellen

Ortung durch GPS in den Einstellungen deaktivieren

WLAN ausstellen, wenn man unterwegs ist (Handy sucht sonst dauerhaft nach Netzen)

Nah-Kommunikation NFC bei Nicht-Nutzung ausstellen (oft für Zahlung genutzt, z.B. mit Apple Pay)

Klingelton statt Vibrationsalarm nutzen

Handy bei Nichtnutzung ausschalten oder in den Flugmodus versetzen

Wann ein Akku gewechselt werden sollte, hängt von der Nutzung des Handys ab. Wird ein Akku so heiß, dass er nicht mehr angefasst werden kann, ist ein Defekt wahrscheinlich und ein Akku-Tausch ratsam. Durch die Ökodesign-Richtlinie soll das Tauschen von Akkus für Verbraucher künftig einfacher sein.

