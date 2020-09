Stand: 22.11.2019 16:20 Uhr - Mein Nachmittag

Wirsing: Gesunder Kohl in krauser Variante

Kalorienarm, reich an Vitaminen und einfach zuzubereiten: Wirsing gehört zu den Kohlgemüsen und ist rund ums Jahr frisch zu bekommen. Landwirte unterscheiden zwischen frühen, mittleren und späten Sorten. Frühe Varianten werden in Deutschland bereits im Mai geerntet und zeichnen sich durch hellgrüne, fast gelbliche Blätter aus. Im Juli folgen die mittleren und von Oktober bis Ende Februar die späten Sorten. Je später Wirsingkohl geerntet wird, desto dunkler färben sich die grünen Blätter, bekommen teils einen weißlichen Belag und der Geschmack wird kräftiger.

VIDEO: Wirsing - Ein Kohl der anderen Art (9 Min)

Lockerer Kopf und krause Blätter

Äußerlich unterscheidet sich Wirsing deutlich von den bekannteren Sorten Weiß- und Rotkohl. Seine dekorativen Blätter bilden einen lockeren Kopf, sind gewellt und grob strukturiert. Wirsing wird am besten frisch zubereitet, wenn die Blätter noch knackig prall sind und der Strunk nicht eingetrocknet ist. Wirsing hält sich nicht so lange wie andere Kohlsorten und wird selbst im Kühlschrank nach drei bis sieben Tagen welk. Zum Einfrieren wird Wirsing zunächst gründlich gewaschen, in Streifen geschnitten und kurz blanchiert.

Rezepte: Lecker als Eintopf, Gemüse oder Kohlroulade

Bei der Zubereitung werden die derben äußeren Blätter sowie der Strunk entfernt. Dann lässt sich Wirsing vielseitig verwenden. Besonders frühe Sorten eignen sich fein geschnitten auch aus Rohkost. Rund ums Jahr schmeckt er im Eintopf, als Gemüse mit Rahm oder als Kohlroulade. Kurz scharf angebraten bekommt Wirsing ein schönes Röstaroma. Beim Kochen fallen die Blätter erheblich zusammen, man sollte sich also nicht von einer großen Menge rohen Kohls täuschen lassen. Ein mittelgroßer Kopf ergibt als Gemüse etwa vier Portionen.

Weitere Informationen Rezepte mit Wirsing Ob als Rohkost, Rahmgemüse oder Rouladen: Eine Auswahl leckerer Rezepte mit Wirsing. mehr

Wirsing enthält Vitamine und Pflanzenstoffe

Wirsing gilt zu Recht als gesundes Gemüse. Zwar besteht er zu rund 90 Prozent aus Wasser, die übrigen zehn Prozent enthalten aber viele Vitamine und Mineralien. Besonders der hohe Gehalt an Vitamin C sowie die B-Vitamine machen ihn zu einer wertvollen Nährstoffquelle. Dazu kommen sekundäre Pflanzenstoffe, Folsäure und Kalium. Besonders viel dieser Stoffe stecken in rohem Wirsing, doch auch gekocht bleiben noch nennenswerte Mengen übrig. Kurz gegart behält der Kohl nicht nur seine knackige Frische, sondern auch die wertvollen Inhaltsstoffe.

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 20.11.2019 | 16:20 Uhr