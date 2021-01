Schwarzwurzeln: Der Spargel für den Winter Stand: 18.01.2021 10:35 Uhr Das unscheinbare Wintergemüse schmeckt sowohl roh als auch gedünstet oder gebraten. Geschmacklich erinnern Schwarzwurzeln an Spargel. Rezepte und Tipps zur Zubereitung.

Optisch machen Schwarzwurzeln nicht viel her. Die dunklen, bis zu 30 Zentimeter langen Stangen haben eine kräftige Schale, an der beim Kauf meist noch etwas Erde haftet. Ganz anders zeigt sich das typische Wintergemüse, wenn es geschält wurde. Dann kommt das weiße Innere zu Tage, das an Spargelstangen erinnert. Da auch der Geschmack dem Edelgemüse ähnelt, jedoch mit einer Nussnote, werden Schwarzwurzeln auch als Winterspargel bezeichnet.

Schwarzwurzeln schälen und aufbewahren

Ganz einfach ist es nicht, Schwarzwurzeln von der Schale zu befreien. Der austretende Milchsaft verfärbt die Hände und hinterlässt klebrige Spuren. Daher sollte man beim Schälen Gummihandschuhe tragen. Alternativ kann man Schwarzwurzeln unter fließendem Wasser oder in einer großen Schüssel in Essigwasser schälen. Die weißen, geschälten Stangen laufen rasch wieder braun an. Das lässt sich vermeiden, wenn sie sofort in eine Schüssel mit Zitronen- oder Essigwasser gelegt werden. Schält man Schwarzwurzeln, nachdem sie 15 bis 20 Minuten in leichtem Essigwasser gekocht wurden, bleiben sie weiß.

Roh oder gegart genießen

Die Zubereitung ist vielfältig: Ob roh als Salat, in Wasser und Milch gekocht oder in der Pfanne angebraten und gedünstet, immer entfaltet sich der würzige Geschmack. Schwarzwurzeln enthalten Kalium, Calcium, Eisen, Vitamin E und C sowie Folsäure. Zudem sind sie sehr reich an Ballaststoffen: Eine Portion von 200 Gramm deckt bereits den Tagesbedarf eines Erwachsenen. Besonders wertvoll ist dabei der Ballaststoff Inulin, der sich positiv auf den Fettstoffwechsel und die Darmflora auswirkt.

Saison beginnt im Oktober

Die Garten-Schwarzwurzel gehört zu den Korbblütlern, stammt ursprünglich aus Spanien und ist heute in ganz Europa verbreitet. Kommerziell wird sie überwiegend in Belgien, Frankreich und den Niederlanden angebaut. In Deutschland gibt es nur kleinere Anbauflächen, auf Märkten wird das Gemüse aber auch aus regionalem Anbau angeboten. Die Ernte beginnt im Oktober und dauert bis April.

