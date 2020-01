Bereits die Byzantiner sollen Lebensmittel mit einer Art Panade zubereitet haben. Vermutlich steckt dahinter die Idee, Reste sinnvoll zu verwerten. In der Renaissance pflegte der Adel, Speisen mit Blattgold zu überziehen. Dies war eine Sitte, die ursprünglich aus dem reichen Byzanz kam und sich über Venedig in ganz Italien verbreitet hat. Nach dem Verbot der Vergoldung im Jahre 1514 wurden Alternativen für die Goldhülle gesucht: So entstand möglicherweise die Panade aus Eiern und Bröseln.



Ende des 18. Jahrhunderts tauchten in einem österreichischen Kochbuch erstmals gebackene Schnitzel auf, die Bezeichnung Wiener Schnitzel ist allerdings jünger. Sie geht auf ein Kochbuch aus dem Jahr 1884 zurück.



Die Behauptung, das Wiener Schnitzel sei eine italienische Erfindung, die Feldmarschall Radetzky Mitte des 19. Jahrhunderts mit nach Wien brachte, ist eindeutig widerlegt. Das Costoletta alla milanese ist ein drei bis vier Zentimeter dickes, paniertes Kalbskotelett und hat mit dem Wiener Klassiker nichts zu tun.