Köstliche Pfifferlinge richtig zubereiten

Sie haben einen kräftig würzigen, leicht pfeffrigen Geschmack und passen gut zu Nudeln, Klößen und Fleisch, aber auch zu Omeletts und Soßen: Pfifferlinge. In etwas Speck gebraten schmecken sie besonders köstlich. Pfifferlinge sind Wildpilze und lassen sich nicht züchten. Sie sind deshalb nur im Sommer und Herbst im Angebot.

Woher kommen Pfifferlinge?

In Deutschland stehen viele Wildpilze unter Naturschutz, dennoch dürfen einige - darunter auch Pfifferlinge - laut Bundesartenschutzverordnung "in geringen Mengen für den eigenen Bedarf" gesammelt werden. Wildpilze im Handel stammen deshalb aus dem Ausland, überwiegend aus Osteuropa. Wegen der langen Transportwege und der Lagerzeit im Handel sollten Verbraucher besonders darauf achten, dass die Ware noch frisch ist.

Woran erkenne ich frische Pfifferlinge?

Frische Exemplare erkennen Verbraucher am Aussehen und am Geruch. Die Pilze sollten dottergelb und fest sein und nach Aprikosen riechen. Sie dürfen weder sichtbaren Schimmel noch schwarze Stellen oder Flecken haben. Das Fleisch muss prall, saftig und hell aussehen, darf weder ausgetrocknet noch feucht oder bräunlich sein. Trockene, verfärbte oder schwammige Stielenden zeigen, dass die Pilze schon längere Zeit lagern.

Pfifferlinge richtig putzen und zubereiten

Vor der Zubereitung müssen Pfifferlinge gründlich geputzt werden. Küchenchef Hannes Schröder rät, die Pilze ganz kurz in viel Wasser zu waschen und dann auf einem Küchenpapier, das das verbleibende Wasser aufsaugen kann, zu trocken. Sind die Pfifferlinge stark verschmutzt, empfiehlt er den Mehl-Trick: Pilze in einen Gefrierbeutel geben, etwas Mehl hinzufügen und kräftig schütteln. Das Mehl bindet so den Sand. Anschließend kurz in einer Schüssel mit viel Wasser durchwaschen, abgießen und trocken. Auch eine Reinigung ohne Wasser - etwa mit einer Bürste - ist möglich, allerdings sehr aufwendig.

Nach dem Putzen beschädigte Stellen entfernen und die unteren Enden der Stiele abschneiden. Anschließend am besten sofort zubereiten oder locker und luftig an einem kühlen Ort aufbewahren - zum Beispiel auf Küchenpapier oder in einer Papiertüte. So halten sie sich etwa drei Tage.

Besonders gut schmecken Pfifferlinge gebraten. Dafür eignen sich Butter, Öl und Speck. Fett in eine ausreichend große Pfanne geben, erhitzen und die Pilze hineingeben. Wichtig: Die Pfanne sollte schön heiß sein. Nicht sofort schwenken, sondern zunächst kurz braten lassen. Dann einmal schwenken und erneut kräftig braten. Erst dann Zwiebeln oder Schalotten dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen.

Alternativen zu frischen Pfifferlingen nach Saisonende

Wer außerhalb der Saison Pfifferlinge genießen möchte, kann sie auch in Gläsern und Dosen, tiefgekühlt oder getrocknet kaufen. Pilze in Gläsern oder Dosen sind allerdings stark verarbeitet. Weil sie in Wasser schwimmen, verlieren sie die meisten Nährstoffe und viel von ihrem Geschmack. Besser sind tiefgekühlte Pilze: Durch das Einfrieren bleiben viele Nährstoffe erhalten, sie sind aber nicht ganz so knackig und aromatisch wie frische Pilze. Gefrorene Pilze nicht auftauen, sondern direkt verarbeiten. Trockenpilze eignen sich gut für Soßen. Mit warmem Wasser übergießen und mindestens 20 Minuten einweichen. Den Sud unbedingt für die Soße mitverwenden, dafür durch ein feines Sieb gießen.

Wildpilze können Schadstoffe enthalten

Im Freien gesammelte Pilze können mit Schadstoffen belastet sein. Auch mehr als 30 Jahre nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl sind Wildpilze aus bestimmten Regionen noch radioaktiv belastet. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät, höchstens 250 Gramm Wildpilze pro Woche zu verzehren und sie zuvor zu kochen oder zu braten. Im Supermarkt angebotene Ware muss unter einem festgelegten Grenzwert liegen. Schwangere, Stillende und Kleinkinder sollten auf Wildpilze verzichten.

