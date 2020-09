Stand: 14.09.2020 15:46 Uhr - Mein Nachmittag

Pilze richtig zubereiten

Aromatisch, lecker und vielfältig: Pilze zählen nicht nur zur Saison im Herbst zu den kulinarischen Highlights der regionalen Küche. Es empfiehlt sich, frische Pilze möglichst rasch zu verwenden, denn sie verderben schnell und können dann Beschwerden wie Übelkeit und Durchfall verursachen. Im Kühlschrank oder an einem kühlen, luftigen Ort sollte man sie nicht länger als zwei Tage aufbewahren - am besten in einem luftdurchlässigen Behältnis, etwa in einer Papiertüte.

Pilze vorbereiten und putzen

Vor der Zubereitung immer sorgfältig putzen. Zuchtpilze nicht waschen, sondern mit einer weichen Bürste oder mit Küchenpapier säubern. Wildpilze kurz waschen, um den Sand zu entfernen und anschließend gut trocknen. Matschige oder beschädigte Stellen wegschneiden. Madige Röhren, wie sie zum Beispiel oft bei großen Steinpilzen vorkommen, ebenfalls entfernen. Pilze niemals ins Wasser legen, denn sie saugen sich voll und verlieren ihr Aroma.

Pilze richtig zubereiten

Da Pilze zu etwa 90 Prozent aus Wasser bestehen, können sie ohne Zugabe von Flüssigkeit in etwas Öl oder Butterschmalz gebraten werden. Wichtig: Die Pilze nur kurz und bei hoher Temperatur anbraten, sonst geben sie Wasser ab und werden matschig. Zunächst unter Wenden kurz anbraten, dann die Temperatur etwas reduzieren und einige Minuten weiterbraten. Erst dann nach Geschmack Speck, Zwiebeln oder Schalotten und Knoblauch dazugeben und mit Salz, Pfeffer und Kräutern würzen. Zu Pilzen schmecken Petersilie, Schnittlauch, Thymian und Majoran besonders gut.

Alternativ kann man Pilze auch direkt in Soßen oder Suppen geben, grillen oder im Ofen überbacken. Große Champignons lassen sich gut aushöhlen, füllen und im Ofen gratinieren.

Getrocknete Pilze: Ideal für Soßen

Ideal zur Verfeinerung von Soßen, Ragouts oder Pasteten sind getrocknete Pilze. Sie sind oft aromatischer als frische. Auch sie müssen vor der Zubereitung gründlich abgebraust werden. Danach sollten sie 15 bis 30 Minuten in warmem Wasser einweichen und können anschließend mit dem Einweichwasser zum Gericht gegeben oder geschmort werden. Beim Einkauf sollte man sich nicht von den kleinen Tüten irritieren lassen: 25 Gramm getrocknete Pilze entsprechen 250 Gramm frischen.

Pilze selbst trocknen

Wer selbst Pilze trocknen möchte, sollte vorher unschöne Stellen großzügig abschneiden und die Pilze in etwa fünf Millimeter dicke Scheiben schneiden. Danach in der Sonne, im Dörrautomaten oder Backofen trocknen. Wenn sie trocken und hart sind, in einem Glas luftdicht verschließen.

Tiefgekühlte Pilze: besser als aus der Dose

Im Handel sind auch Pilze in Gläsern oder Dosen erhältlich. Weil sie mn Wasser schwimmen, verlieren sie allerdings die meisten Nährstoffe und viel von ihrem Aroma. Besser sind tiefgekühlte Pilze: Durch das Einfrieren bleiben viele Nährstoffe erhalten, sie sind aber nicht ganz so knackig und aromatisch wie frische Pilze. Gefrorene Pilze nicht auftauen, sondern direkt verarbeiten.

Darf man Pilze wieder aufwärmen?

Bleiben Reste von Pilzgerichten übrig, sollten diese auf keinen Fall bei Zimmertemperatur, sondern im Kühlschrank aufbewahrt und am nächsten Tag verzehrt werden. Ein einmaliges Wiederaufwärmen, das lange Zeit als schädlich eingestuft wurde, ist nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen erlaubt. Voraussetzung: Die Pilze werden frisch zubereitet und nach dem Abkühlen bei zwei bis höchstens vier Grad maximal einen Tag im Kühlschrank aufbewahrt. Beim Aufwärmen muss das Gericht bei einer Mindesttemperatur von 70 Grad gut durcherhitzt werden. Wichtig: Auch industriell haltbar gemachte Speisepilze, egal ob getrocknet, tiefgekühlt oder sterilisiert, dürfen nur einmal aufgewärmt werden.

