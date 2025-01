Datteln: Lecker kochen und backen mit den Trockenfrüchten Stand: 13.01.2025 15:22 Uhr Datteln sind nährstoffreich und leckerer Bestandteil vieler orientalischer Rezepte. Sie eignen sie gut als Süßungsmittel, um Kristallzucker beim Kochen und Backen zu ersetzen. Wissenswertes und Rezepte.

Viele Menschen möchten auf Kristallzucker als klassisches Süßungsmittel möglichst verzichten und suchen nach Alternativen. Eine Möglichkeit sind Datteln mit ihrer natürlichen, sehr intensiven Süße. Vorteil der Trockenfrüchte: Sie haben zwar einen hohen Zuckeranteil, enthalten aber im Gegensatz zu normalem Haushaltszucker auch viele gesunde Inhaltsstoffe.

Viele Vitamine und Nährstoffe

So stecken in der Frucht neben reichlich Magnesium und Ballaststoffen unter anderem auch Eisen sowie Vitamin B und C. Zudem enthält die Trockenfrucht die Aminosäure Tryptophan, der eine beruhigende Wirkung auf die Nerven nachgesagt und die daher traditionell gegen Schlaflosigkeit eingesetzt wird. Kalorien sparen lässt sich mit Datteln allerdings kaum. Sie enthalten den natürlichen Fruchtzucker Fruktose und sind dadurch recht kalorienreich.

Kochen und Backen mit Datteln

Mit sogenannter Dattelsüße, die aus fein gemahlenen, getrockneten Datteln hergestellt wird, lässt sich bei vielen Rezepten der herkömmliche Kristallzucker ersetzen. Dattelsüße besitzt ein leicht fruchtiges Aroma und etwas weniger Süßkraft als Zucker. Erhältlich ist sie unter anderem in Reformhäusern und Biomärkten. Alternativ kann man Kuchenteige auch mit Dattelmus süßen. Es lässt sich sehr einfach selbst herstellen. Dazu die Früchte entkernen und einige Stunden einweichen. Anschließend mit etwas Einweichwasser pürieren. In einem verschlossenen Glas hält sich die Paste etwa eine Woche.

Dattelmus eignet sich auch für süße Aufstriche oder zur Verfeinerung von Süßspeisen oder Smoothies. Ein leckerer Snack sind Energiebälle, bei denen man die kleingehackten Früchte mit Haferflocken und etwas Saft oder zerdrückter Banane vermengt. Datteln eignen sich zudem als süße Zutat zu Porridge oder anderen Breien.

Eintöpfe, Reis und Fleisch mit Datteln verfeinern

Auch vielen herzhaften Gerichten, insbesondere der orientalischen Küche, verleihen Datteln ein besonderes Aroma. So bilden sie beispielsweise in scharf gewürzten Fleischeintöpfen mit ihrer Süße einen tollen Kontrast. Sehr gut schmecken sie auch zusammen mit Nüssen oder Cashewkernen in Reis. Ebenfalls lecker: Datteln als Teil einer pikant-süßen Füllung, beispielsweise Hähnchenbrust oder einen festlichen Enten- oder Gänsebraten.

Datteln im Speckmantel: Leckeres Fingerfood

Ein Vorspeisen-Klassiker und beliebtes Fingerfood sind Datteln im Speckmantel. Dazu die Früchte entkernen, mit einer Scheibe Speck umwickeln und entweder in der Pfanne leicht anbraten oder im Ofen bei 200 Grad einige Minuten backen. Wer mag, füllt die Datteln vorher beispielsweise mit Ziegenfrischkäse und Walnüssen.

Rezepte mit Datteln

Datteln kaufen und lagern

Datteln sind bei uns meist als getrocknetes Obst erhältlich. Die Früchte der Dattelpalme, die in trockenen Wüstenregionen wächst, kommen meist aus Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens zu uns in den Handel. Die beliebte Medjool-Dattel wird vor allem aus Israel importiert. Sie ist relativ groß und dick, das Fruchtfleisch ist etwas weicher als bei anderen Dattelsorten. Die Medjool-Dattel besitzt ein Aroma, das leicht an Karamell erinnert.

Frische Datteln findet man eher selten, beispielsweise bei gut sortierten türkischen Gemüsehändlern. Im Kühlschrank halten die frischen Früchte einige Wochen. Getrocknete Datteln sind deutlich länger haltbar. Man kann sie auch ungekühlt mehrere Monate, oft sogar länger aufbewahren.

Zucker: Das empfiehlt die WHO Zusätzlicher Zucker (neben dem natürlicherweise in Obst, Milch und anderen Lebensmitteln vorkommenden) sollte maximal 10 Prozent der täglichen Energiemenge ausmachen. Das entspricht bei einem durchschnittlichen Erwachsenen einer Obergrenze von etwa 50 Gramm , bei Kindern deutlich weniger.

der täglichen Energiemenge ausmachen. Das entspricht bei einem durchschnittlichen Erwachsenen einer Obergrenze von , bei Kindern deutlich weniger. Die WHO empfiehlt zudem, den Verzehr von Zucker auf unter 5 Prozent der täglichen Energiemenge zu reduzieren. Das wären bei bei einem durchschnittlichen Erwachsenen maximal 25 Gramm , bei Kindern deutlich weniger.

der täglichen Energiemenge zu reduzieren. Das wären bei bei einem durchschnittlichen Erwachsenen , bei Kindern deutlich weniger. Je weniger Zucker, desto besser: Die WHO empfiehlt, den Verzehr von zusätzlichem Zucker ein Leben lang zu reduzieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Ernährung Warenkunde