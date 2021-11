Buchweizen: Kochen mit dem gesunden Pseudogetreide Stand: 26.11.2021 17:00 Uhr Buchweizen zählt botanisch gesehen nicht zu den Getreidesorten, kann aber ähnlich verwendet werden. Er enthält kein Klebereiweiß und ist daher für Menschen mit Gluten-Unverträglichkeit eine gute Alternative.

Der Buchweizen ist eigentlich gar kein Weizen. Er ist ein Pseudogetreide, ein Knöterichgewächs. Buchweizen ist sehr anspruchslos und wächst auch auf kargen Böden. Die Körnerpflanzen sind in meheren Arten in Eurasien und im östlichen Afrika verbreitet. Aus der russischen und polnischen Küche etwa sind Gerichte mit Buchweizen kaum wegzudenken, auch in den norddeutschen Moorgebieten war er früher ein Hauptnahrungsmittel. Seit einigen Jahren erlebt er wieder eine Renaissance.

Gut zum Backen von Fladen und Pfannkuchen

Buchweizenmehl lässt sich gut zum Backen von Fladen und Pfannkuchen verwenden. Im Nordwesten Frankreichs sind Buchweizen-Crêpes eine beliebte Spezialität. Sie werden dort Galettes genannt und in der Regel mit einer deftigen Füllung serviert. Auch Kuchen und Brot aus Buchweizenmehl schmecken gut. Wegen des fehlenden Glutens muss es mit anderen Mehlsorten gemischt werden, um besser zu "kleben". In Reformhäusern und Bioläden ist er sowohl als ganzes Korn oder als Mehl erhältlich. Er sollte möglichst kühl und dunkel gelagert werden.

Buchweizen ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichem Getreide

Wer an der Autoimmunkrankheit Zöliakie leidet, muss unbedingt auf Gluten verzichten. Buchweizen ist glutenfrei. Er enthält auch keine Weizenlektine, welche die Gefahr für Durchblutungsstörungen, Thrombosen, Schlaganfälle und Herzinfarkte erhöhen und auch den Darm negativ beeinflussen können. Die Weizenlektine können auch chronische Entzündungsprozesse fördern.

Buchweizen enthält hochwertige Nähr-, Vital- und Mineralstoffe sowie leicht verdauliche Proteine. Außerdem gilt er als Lebensmittel, das über den Stoff Chiro-Inositol den Blutzuckerspiegel regulieren kann, was zum Beispiel für Diabetiker wichtig ist. Die enthaltenen Substanz Rutin kann dabei helfen, den Blutdruck zu senken und Venenschwächen zu lindern. Ballaststoffe und Lecithin sind geeignet, den Cholesterinspiegel zu regulieren. Buchweizen kann als Alternative zu herkömmlichem Getreide also die persönliche Gesundheit steigern und Krankheitsrisiken minimieren.

Dieses Thema im Programm: Iss besser! | 28.11.2021 | 16:30 Uhr