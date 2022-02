Familien-Kochduell im Ersten: Die Rezepte

Kochen mit Teamgeist, Kreativität und knappem Budget. Beim Familien-Kochduell treten ab 21. Februar 2022 montags bis freitags (16.10 Uhr im Ersten) jeweils zwei Familien in einen wöchentlichen Wettstreit. TV-Koch und Gastronom Steffen Henssler führt als Moderator durch die Sendung, Fernsehköchin Zora Klipp und Spitzenkoch Ali Güngörmüs bilden die Jury.

Die Sendung zeigt, welch leckere und gesunde Gerichte man mit einem Wochenbudget von 100 Euro für drei Personen kochen kann. Jedes Team muss täglich zwei Gerichte zubereiten - eine Vorspeise in 20 und ein Hauptgericht in 40 Minuten. Am Ende der Woche entscheidet sich, welche Familie gewinnt. Alle Rezepte zum Nachkochen gibt es hier.