Stand: 01.02.2022 14:29 Uhr Schnelle Sprüche, schnelle Küche: Steffen Henssler im Porträt

Seit knapp 20 Jahren kocht und "schnackt" sich Steffen Henssler durchs deutsche Fernsehen und zählt zu Recht zu den bekanntesten und beliebtesten TV-Köchen, Entertainern und Kochbuch-Autoren des Landes.

Begonnen hat die schillernde TV-Karriere des gebürtigen Schwarzwälders ausgerechnet beim NDR Fernsehen. 2004 tauchte der damals junge Wilde plötzlich auf der norddeutschen Bildfläche auf und überzeugte zunächst mit Gastauftritten an der Seite von TV-Koch-Legende Rainer Sass. Im Jahr 2006 bekam er dann mit Hensslers Küche seine erste eigene große NDR Kochshow, in welcher er dem Publikum seine asiatisch-kalifornisch-inspirierten Gerichten näherbrachte.

Er lebt den (deutsch-)amerikanischen Traum



Gelernt hat Henssler sein Handwerk übrigens in einem nordfriesischen Sternelokal, bevor er sein Kochglück in den USA suchte - und fand. Ein veritabler Lotto-Gewinn von 44.000 D-Mark gab ihm die Chance, sich den Traum vom Besuch der renommierten California Sushi Academy in Los Angeles zu erfüllen. Die Ausbildung dort zum "Professional Sushi Chef" absolvierte er mit Bestnote - als erster deutscher Koch überhaupt.

Der Gastronom, der die Bühne sucht

Mit dem frisch gesammelten Spezialwissen eröffnete Steffen 2001 in Hamburg mit seinem Vater Werner das Restaurant "Henssler Henssler" ganz in der Nähe des Fischmarkts. 2009 kam das "ONO by Steffen Henssler", ebenfalls in der Hansestadt, dazu. Und mehrere weitere Restaurants folgten. Parallel moderiert Steffen seit 2004 fast durchgängig große, erfolgreiche TV-Shows. Außerdem tourt er regelmäßig mit seinem Comedy-Koch-Programm durch die großen Hallen der Nation. 2018 stellte er damit sogar einen Guinness-Weltrekord für das größte Publikum bei einer Koch-Show auf.

Schnelle Sprüche, schnelle Küche

Zu Steffen Hensslers schnellem Mundwerk passt seine Dynamik am Herd perfekt. Seine Idee zu "Hensslers schnelle Nummer", in der er einfache Gerichte vorstellt, die nicht länger als 25 Minuten dauern, feiert auf YouTube Klick-Erfolge und ist auch als Buch ein Bestseller.

Back to the Roots: Steffen kehrt zurück zur ARD

Jetzt schließt sich der Kreis: Ab 21. Februar präsentiert Steffen Henssler im Ersten als Moderator die Sendung Familien-Kochduell (montags bis freitags 16.10 Uhr), wo er ganz sicher auch Proben seiner Kochkünste zum Besten geben wird. Das kann heiter werden. Und lecker!