Rezeptideen aus dem DAS! Kochstudio

Tag der Deutschen Einheit im DAS! Kochstudio: Für ihr Menü verwenden Bettina Tietjen und Rainer Sass viel frisches Gemüse, das jetzt im Herbst in vielen Gärten geerntet wird. Aus Möhren, Roter Bete und Zucchini bereitet das Küchenteam drei verschiedene Vorspeisen zu. Als Hauptgericht serviert Rainer Sass einen ganzen Lachs, den er in einer dicken Salzkruste im Ofen gegart hat. Beim Dessert kommen frische Feigen ins Spiel. Die Mittelmeer-Früchte gibt es jetzt in vielen Läden. Sie passen perfekt zu goldbraunen Pfannkuchen.