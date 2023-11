Brokkoli: Gesund und ideal für die schnelle Küche Stand: 23.11.2023 14:54 Uhr In Auflauf und Suppe oder als Salat: Das fein-würzige Kohlgemüse gilt als sehr gesund, ist vielseitig und beliebt für Asia-Gerichte. Tipps für die Zubereitung und Rezepte.

Brokkoli ist ein enger Verwandter des Blumenkohls. Seine festen, kräftig grünen Röschen wachsen an einem dicken Stiel. In der Küche ist er sehr vielseitig verwendbar. Er schmeckt als Beilage zu Fisch und Fleisch genauso wie in Aufläufen und Gratins oder angebraten, etwa als asiatisches Gemüse aus Wok oder Pfanne. Außerdem eignet er sich hervorragend als Zutat im Salat.

Brokkoli richtig zubereiten

Nicht nur die Röschen des Brokkolis, sondern auch der Strunk und die Blätter sind essbar und schmackhaft. Vor der Zubereitung die Röschen abtrennen. Große Röschen zerteilen. Den Strunk am besten mit einem Sparschäler von der holzigen Schicht befreien und in Stücke schneiden. Brokkoli sollte immer nur kurz garen, damit die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben und er schön knackig schmeckt. Weil er eine sehr kurze Garzeit hat, eignet er sich besonders gut für schnelle Gemüsegerichte.

Brokkoli nicht kochen

Brokkoli sollte nicht in Wasser gekocht werden, weil dann ein Großteil seiner gesunden Inhaltsstoffe verloren geht. Stattdessen in einer Pfanne mit Öl bei niedriger Temperatur anbraten oder in heißer Flüssigkeit, beispielsweise in Brühe oder Kokosmilch, ziehen lassen. Wer das Gemüse lieber weicher mag, kann es dämpfen oder blanchieren. Durch das schonende Garen behält es viele Vitamine und bleibt bissfest.

Brokkoli einkaufen und lagern

Die festen, kräftig grünen Röschen des Brokkolis sollten beim Kauf fest geschlossen sein. Weisen sie einen gelblichen Schimmer auf oder fühlt sich das Gemüse nicht mehr fest an, ist der Brokkoli nicht mehr frisch. Auch eine stark eingetrocknete Schnittfläche weist auf mangelnde Frische hin. Aus heimischem Anbau ist Brokkoli zwischen Juni und Oktober erhältlich, in den anderen Monaten kommt er überwiegend aus Spanien und Italien. Im Gemüsefach des Kühlschranks ist er bis zu fünf Tage haltbar.

So gesund ist Brokkoli

Brokkoli gehört nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch zu den gesündesten Gemüsesorten und gilt als Superfood. Er hat nur wenige Kalorien, aber viele gesunde Inhaltsstoffe wie Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und wertvolle Vitamine. Schon 65 Gramm Brokkoli decken den Tagesbedarf an Vitamin C. Die enthaltenen Senföle wirken antibakteriell und antiviral. Zudem ist Brokkoli mit seinem hohen Gehalt an Ballaststoffen ein echter Sattmacher.

