Sendedatum: 09.05.2024 18:45 Uhr Leckere Rezepte zu Himmelfahrt aus dem DAS! Kochstudio

An Himmelfahrt servieren NDR Fernsehköchin Zora Klipp und Moderatorin Bettina Tietjen ein Menü mit Küchenklassikern in neuem Gewand. Den Anfang macht ein Eiersalat in den Geschmacksrichtungen klassisch, mediterran und pikant, der unterschiedlich angerichtet wird.

Als Hauptgang kommen Schnitzel-Variationen nach Wiener Art auf den Tisch: aus Schweinerückensteak oder vegan zubereitet aus Auberginen. Statt aus Semmelbröseln bekommt das Schnitzel eine Hülle aus Sesam und Kernen. Dazu passt ein Kartoffelsalat aus Drillingen. Zum Dessert gibt es den Eisdielen-Klassiker Banana-Split, den das Koch-Duo mit einem feinen Schaum veredelt und mit Kokoscrumble und Schoko-Dekor anrichtet.