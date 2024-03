Vegane Desserts: So einfach gelingen raffinierte Nachspeisen Stand: 14.03.2024 09:10 Uhr Ob Panna Cotta, Mousse au Chocolat oder Cheesecake: Leckere Desserts lassen sich auch ohne Ei, Sahne oder Frischkäse oder zubereiten. Tipps und Rezepte für Köstliches auf rein pflanzlicher Basis.

Viele beliebte Desserts werden traditionell mit Milchprodukten oder Ei zubereitet. Sie gelingen aber auch mit veganen Alternativen. Neben Pflanzendrinks, mit denen sich Kuhmilch ersetzen lässt, bieten die meisten Supermärkte mittlerweile auch Quark, Joghurt oder Frischkäse auf Pflanzenbasis an.

Milchreis und Grießbrei in veganen Varianten

So kann man Grießbrei, Porridge oder Milchreis beispielsweise mit Reis-, Hafer-, Mandel- oder Sojadrink kochen. Wer mag, gibt noch etwas Ahornsirup und Zimt dazu oder rührt für einen besonders feinen Geschmack etwas Mandelmus unter. Noch leckerer wird es mit karamellisierten Apfel- oder Birnenspalten: Dazu einfach etwas Margarine oder vegane Butter in der Pfanne erhitzen, die Früchte darin anbraten und etwas Zucker oder Sirup dazugeben, bis die Früchte leicht bräunen.

Weitere Informationen Porridge mit Zimt und Mandelmus Lecker und gesund, nicht nur zum Frühstück: Der Porridge wird mIt Mandeldrink gekocht und mit Mandelmus und Zimt verfeinert. Rezept

Panna Cotta ohne Sahne zubereiten

Der italienische Dessert-Klassiker Panna Cotta gelingt mit Pflanzensahne oder mit Mandelmilch. Damit der Pudding fest wird, kann man statt Gelatine Agar-Agar unterrühren, ein pflanzliches Geliermittel. Wichtig: Agar-Agar immer vorsichtig dosieren. Ein gehäufter Teelöffel reicht aus, um ungefähr 500 Milliliter Flüssigkeit zu gelieren.

Seidentofu für Mousse au Chocolat und Cremes

Gut geeignet, um daraus Cremes und Puddings herzustellen, ist Seidentofu. Püriert kann er beispielsweise zu Eiscreme und fruchtigen Desserts verarbeitet werden. Ideal ist er zudem für die Zubereitung einer veganen Mousse au Chocolat: Dazu einfach den Seidentofu mit Vanillezucker pürieren und anschließend die geschmolzene Schokolade unterrühren.

Weitere Informationen Vegane Mousse au Chocolat mit Mango Marinierte Mango-Würfel und karamellisierte Cashewkerne machen die Mousse aus Seidentofu zu einem feinen Dessert. Rezept Schoko-Kokos-Pudding Seidentofu, Kokosmilch, Kakaopulver und Gewürze sind die Zutaten für diesen veganen Pudding. Rezept

Desserts mit Avocado oder Chia-Samen

Auch wenn es vielleicht ungewöhnlich klingt: Avocados sind eine gute Basis für cremige Desserts. Das pürierte Fruchtfleisch wird mit Kakao und nach Belieben mit etwas Zucker, Vanille, Orangensaft und Mandelsplittern verfeinert. Wer mag, mischt noch zerdrückte Banane unter.

Weitere Informationen Avocado-Schoko-Mus Die Zubereitung dieses Desserts dauert nur fünf Minuten: Einfach Avocado, Mandelsplitter, Kakao und etwas Zucker mixen - fertig! Rezept Avocado-Schoko-Dessert Sehr einfach zuzubereiten ist diese Creme mit Kakao, Orange und Vanille. Serviert wird sie mit gerösteten Mandelblättchen. Rezept

Chia-Samen sind ebenfalls ideal für vegane Desserts. Die kleinen schwarzen Samen quellen auf und binden dabei die Flüssigkeit, etwa Hafer- oder Mandeldrink. Nach Belieben kann man veganen Joghurt oder zerdrückte Banane sowie etwas Vanille dazugeben. Wichtig ist, die Samen quellen zu lassen, am besten über Nacht im Kühlschrank. Am nächsten Tag mit frischen Früchten, gehackten Nüssen oder einem Fruchtpüree servieren.

Vegane Cheesecakes

Cheesecake schmeckt nicht nur zum Kaffee, sondern ist auch als Dessert beliebt. Sowohl der Boden als auch die Käsecreme lassen sich mit pflanzlichen Produkten zubereiten: So kann man die Butter für den Boden durch Margarine ersetzen und die Füllung mit veganem Frischkäse und Quark zubereiten.

Weitere Informationen Veganer Kürbis-Cheesecake mit Streuseln Der Boden des Kuchens besteht unter anderem aus gemahlenen Kürbiskernen, in die Füllung kommt gegarter Kürbis. Rezept Vegane Cheesecake-Creme mit Sternaniscrumble Dieses Dessert ist fruchtig und cremig zugleich. Durch den Sternanis bekommt das Ganze eine weihnachtliche Note. Rezept

Vegane Sahne aus Kokosmilch zubereiten

Ob Pudding, Eiscreme oder Kuchen - viele Desserts schmecken noch leckerer mit einer Sahnehaube. Statt vegane Sahne im Supermarkt zu kaufen, kann man sie auch aus Kokosmilch sehr einfach selbst herstellen. Dazu die geschlossene Kokosmilch-Dose am besten über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag - ohne zu Schütteln - vorsichtig öffnen. Den festen Teil oben von der wässrigen Milch am Boden trennen, in eine Schüssel geben und mit einem Handrührgerät aufschlagen.

