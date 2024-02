Kartoffelpuffer, Reibekuchen und Rösti einfach selber machen Stand: 22.02.2024 11:05 Uhr Ob gerieben oder geraffelt, süß mit Apfelmus oder herzhaft mit Räucherlachs: Kartoffelpuffer, Rösti und Reibekuchen schmecken in zahlreichen Varianten. Tipps für die Zubereitung und Rezept-Ideen.

In die klassische Masse für Kartoffelpuffer und Reibekuchen kommen rohe Kartoffeln. Gut geeignet sind vorwiegend festkochende Sorten. Sie enthalten mehr Stärke als festkochende Sorten - das ist wichtig, damit die Masse gut bindet. Zugleich behalten sie ihre Struktur und sorgen so für die typische Konsistenz. Wer die Puffer etwas weicher mag, kann auch mehlig kochende Sorten verwenden. Rösti werden oft mit gekochten Kartoffeln zubereitet.

Kartoffelpuffer und Reibekuchen zubereiten

Für grobe Puffer die Kartoffeln in schmale Stifte raffeln, für glatte Puffer sehr fein reiben. Wer keine Küchenmaschine hat, kann auch eine einfache Küchenreibe verwenden. Je feiner die Reibe, desto mehr Wasser ziehen die Kartoffeln. Die austretende Flüssigkeit mit einem Küchentuch etwas ausdrücken und abgießen. Für vier Personen ungefähr ein Kilogramm Kartoffeln und ein bis zwei Eier einplanen. Die Masse außerdem mit einer klein geschnittenen Zwiebel sowie etwa einem Esslöffel Speisestärke oder Mehl vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen, auch Muskatnuss oder Kümmel passen sehr gut.

Extra-knusprig wird's mit Haferflocken

Für besonders knusprige Puffer kann man zudem einen Esslöffel kernige Haferflocken unter den Teig rühren. Die Masse am besten sofort verarbeiten, sonst neigt sie dazu, sich zu verfärben. Gekochte Kartoffeln am besten ganz auskühlen lassen und vorsichtig reiben, damit sie nicht matschig werden.

Vegane Reibekuchen ohne Ei zubereiten

Die Puffer lassen sich auch vegan zubereiten. Dann einfach die Eier weglassen. Besonders gut eignen sich mehlig kochende Kartoffeln, da sie viel Stärke enthalten, welche die Masse zusammenhält. Alternativ etwas mehr Stärke hinzufügen. Wer mag, kann noch andere Gemüsesorten reiben und unter die Kartoffelmasse mischen, beispielsweise Zucchini oder Möhren.

Welches Fett eignet sich am besten?

Zum Braten eignen sich Rapsöl oder ein anderes Pflanzenöl, Butterschmalz oder eine Mischung aus Öl und Butter. Am besten eine beschichtete Pfanne benutzen, weil die Kartoffelmasse in ihr nicht festklebt. Pro Puffer jeweils einen Klecks Kartoffelmasse in die Pfanne gleiten lassen und von beiden Seiten knusprig braten. Bei Rösti füllt man meist die ganze Pfanne mit der Masse aus, sodass ein großer Fladen entsteht.

Ideen und Rezepte für leckere Puffer

Reibekuchen schmecken hervorragend mit Apfelmus oder Fruchtkompott. Für herzhafte Varianten kann man die Puffer fast nach Belieben kombinieren. Sie passen zu Fleisch, Fisch, Gemüse oder Meeresfrüchten. Sehr lecker sind Reibekuchen mit deftigem Rindergulasch oder Schweinebraten, mit geräuchertem Lachs und einem Klecks Crème fraîche, zu gebratenen Pilzen oder einfach pur zu grünem Salat oder Rohkost.

Dieses Thema im Programm: 25.02.2024 | 16:00 Uhr