Sendedatum: 18.05.2023 18:45 Uhr Himmelfahrts-Menü aus dem DAS! Kochstudio

An Himmelfahrt gibt es bei NDR Fernsehkoch Rainer Sass und Moderatorin Bettina Tietjen einen reich gedeckten Tisch mit allerlei Köstlichkeiten. Das Menü startet mit einem mediterranen Kartoffelsalat, der mit gebratenen Brokkoliröschen und Garnelen serviert wird.

Der Hauptgang ist ein Balkanklassiker: Schweineschnitzel mit Paprikagemüse. Dafür kommen verschiedene Paprikasorten in die Pfanne. Geschmort wird das bunte Paprikagemüse in Tomatensoße und Orangensaft. Das Dessert - Bergische Waffeln mit heißen Kirschen und Sahne - stammt aus der Heimat von Bettina Tietjen. In den Waffelteig kommt Buttermilch, das macht ihn schön saftig.