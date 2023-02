Stand: 27.01.2023 16:00 Uhr Christoph Rocholl

Instrument

Violoncello

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

11. August 1995

Biografisches

Weiterblättern Vor

Zurück

Übersicht

Christoph Rocholl wurde 1966 in Heidelberg geboren. Er spielt seit seinem neunten Lebensjahr Cello. Nach dem Abitur begann er 1985 sein Studium bei Marcio Carneiro an der Hochschule für Musik in Detmold, später wechselte er in die Klasse von Karine Georgian.

Christoph Rocholl wurde in den Jahren 1992 bis 1995 mehrfach bei nationalen und internationalen Wettbewerben mit Preisen ausgezeichnet und war Stipendiat der Stiftung "Villa Musica". 1995 wurde er Mitglied des NDR Elbphilharmonie Orchesters und erhielt im gleichen Jahr einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik in Detmold, den er bis 2003 bekleidete.

Neben seiner Tätigkeit im Orchester ist er in den vergangenen Jahren als Kammermusiker bei zahlreichen Konzerten im In- und Ausland aufgetreten und hat bei Rundfunk- und CD-Produktionen mitgewirkt. Seit Februar 2012 ist Rocholl Mitglied im Vorstand der Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters.

In seiner Freizeit ist Christoph Rocholl als Radsportler aktiv.

AUDIO: Hausbesuch bei Cellist Christoph Rocholl (3 Min) Hausbesuch bei Cellist Christoph Rocholl (3 Min)