16.05.2020

Solo-Piccoloflötist

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

1. August 2000

Der in Rödermark bei Frankfurt am Main aufgewachsene Flötist Jürgen Franz kam 1984 als Vorstudent an das Dr. Hoch's Konservatorium in Frankfurt. Er begann sein Studium in Frankfurt bei Vladislav Brunner und wechselte später an die Musikhochschule in Stuttgart zu Jean Claude Gérard. Weitere Studien führten ihn zu Maxence Larrieu nach Genf und zu Sir James Galway nach Luzern.

Jürgen Franz war Mitglied der Bielefelder Philharmoniker und trat danach die Stelle als 1. Flötist bei den Stuttgarter Philharmonikern an. Seit August 2000 ist Jürgen Franz Solopiccolo-Flötist im NDR Elbphilharmonie Orchester. Neben Gastspielen bei Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Gewandhausorchester Leipzig und anderen spielt er als Solo-Flötist mit dem philharmonischen Orchester der Mailänder Scala. Seit 2002 ist Jürgen Franz Mitglied im Orchester der Bayreuther Festspiele; seit Dezember 2006 spielte er regelmäßig als Solo-Flötist im Orchester "Symphonica Toscanini".

Jürgen Franz konzertiert und unterrichtet in Meisterkursen in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika. Der Flötist ist künstlerischer und pädagogischer Leiter der Seligenstädter-Flötentage und unterrichtet als Dozent am Hamburger Konservatorium, an der Musikhochschule Hamburg sowie als Gastprofessor in Mailand. Seit 2012 ist Jürgen Franz im Vorstand der Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters tätig.