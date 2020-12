Sonja Beißwenger liest "Pantherzeit" von Marica Bodrožić Stand: 21.12.2020 17:30 Uhr NDR Kultur präsentiert in neun Folgen Auszüge aus einem fesselnden bislang unveröffentlichten Text von Marica Bodrožić.

Mit klugen, aufrichtig und poetisch formulierten Beobachtungen und Gedanken, die bei der Lektüre die Tiefatmung in Gang setzen, reflektiert die in Kroatien geborene, in Berlin lebende Autorin die Anfänge der Corona-Zeit. Ihr Text überragt vieles, was bisher über die unerwartete Pandemieerfahrung zu lesen war - eine berührende Hilfe beim Sortieren der eigenen Empfindungen und Gedanken.

Zu hören sind die Lesungen vom 28. Dezember 2020 bis zum 8. Januar 2021, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für 30 Tage auch hier im Internet.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/9 28. Dezember 2020 8:30 Uhr 2/9 29. Dezember 2020 8:30 Uhr 3/9 30. Dezember 2020 8:30 Uhr 4/9 31. Dezember 2020 8:30 Uhr 5/9 4. Januar 2021 8:30 Uhr 6/9 5. Januar 2021 8:30 Uhr 7/9 6. Januar 2021 8:30 Uhr 8/9 7. Januar 2021 8:30 Uhr 9/9 8. Januar 2021 8:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 28.12.2020 | 08:30 Uhr