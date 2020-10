Lesung: David Grossmans "Was Nina wusste" Stand: 01.10.2020 17:02 Uhr Der israelische Meisterautor David Grossman macht aus einer wahren Geschichte einen packenden Roman. Julia Nachtmann und Maria Hartmann lesen aus "Was Nina wusste".

Eine reale Geschichte bietet den Stoff für David Grossmans eindringlich erzählten neuen Roman: Es geht um Vera, deren Tochter Nina und die Enkelin Gili - und um ein altes Geheimnis. Gili will einen Film über ihre Großmutter drehen: In Kroatien soll Vera ihre Lebensgeschichte endlich vollständig erzählen. Was passierte damals, als sie in der Tito-Ära von der Geheimpolizei verhaftet wurde, ihre kleine Tochter weggab und sich darauf einließ, ins Lager zu gehen, statt sich durch ein Geständnis freizukaufen? Der israelische Meisterautor macht aus der wahren Geschichte einen packenden Roman.

Zu hören sind die Lesungen vom 5. bis zum 23. Oktober, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für 14 Tage auch hier im Internet.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/15 14. September 2020 8:30 Uhr 2/15 15. September 2020 8:30 Uhr 3/15 16. September 2020 8:30 Uhr 4/15 17. September 2020 8:30 Uhr 5/15 18. September 2020 8:30 Uhr 6/15 21. September 2020 8:30 Uhr 7/15 22. September 2020 8:30 Uhr 8/15 23. September 2020 8:30 Uhr 9/15 24. September 2020 8:30 Uhr 10/15 25. September 2020 8:30 Uhr 11/15 28. September 2020 8:30 Uhr 12/15 29. September 2020 8:30 Uhr 13/15 30. September 2020 8:30 Uhr 14/15 1. Oktober 2020 8:30 Uhr 15/15 2. Oktober 2020 8:30 Uhr

