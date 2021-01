Christian Brückner liest "Irische Passagiere" von Richard Ford Stand: 07.01.2021 15:19 Uhr Im Sommer hätte Richard Fords Band "Irische Passagiere" schon erscheinen sollen, damals stand Corona im Weg. Inzwischen ist er da - und handelt von Scheidewegen im Leben.

Weitere Informationen Irland als roter Faden in allen Erzählungen Allen Geschichten in Richard Fords Buch "Irische Passagiere" ist gemein, dass die Protagonisten irische Wurzeln, irische Ehefrauen und Ehemänner oder irische Reiseziele haben. mehr

Man kennt solche Situationen. Was aber, wenn man sich dessen nicht bewusst ist und dennoch Entscheidungen trifft - die falschen? Oder wenn man im entscheidenden Moment vom Pech verfolgt wird? Der 2018 mit dem Siegfried-Lenz-Preis ausgezeichnete Autor, der als Jugendlicher an leichter Leseschwäche litt und darüber zur Literatur fand, lässt den Menschen in ihren Beschwerlichkeiten die Würde.

Zu hören sind die Lesungen vom 11. bis zum 21. Januar, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier im Internet.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: Der Lauf deines Lebens (1/5) 11. Januar 2021 8:30 Uhr Der Lauf deines Lebens (2/5) 12. Januar 2021 8:30 Uhr Der Lauf deines Lebens (3/5) 13. Januar 2021 8:30 Uhr Der Lauf deines Lebens (4/5) 14. Januar 2021 8:30 Uhr Der Lauf deines Lebens (5/5) 15. Januar 2021 8:30 Uhr Die zweite Sprache (1/5) 18. Januar 2021 8:30 Uhr Die zweite Sprache (2/5) 19. Januar 2021 8:30 Uhr Die zweite Sprache (3/5) 20. Januar 2021 8:30 Uhr Die zweite Sprache (4/5) 21. Januar 2021 8:30 Uhr Die zweite Sprache (5/5) 22. Januar 2021 8:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 11.01.2021 | 08:30 Uhr