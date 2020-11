Die Jury 2020

Prof. Dr. Jutta Allmendinger ist seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Soziologin promovierte an der Harvard University und habilitierte sich an der Freien Universität Berlin. Als Sachbuchautorin hat sie sich unter anderem mit dem Bildungssystem und den Perspektiven junger Frauen auseinandergesetzt.

Dr. Franziska Augstein war von 1987 bis 1989 Redakteurin beim Magazin der Wochenzeitung "Die Zeit" in Hamburg, ab 1997 Redakteurin im Feuilleton-Ressort und bis 2001 Kulturkorrespondentin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in Berlin. Seit Anfang 2001 schreibt sie für die "Süddeutsche Zeitung", unter anderem für das Feuilleton und den Bereich "Innenpolitik". Dort betreute sie fünf Jahre die Seite "Das Politische Buch".

Dr. Johann Hinrich Claussen ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er hat in Tübingen, Hamburg und London Theologie studiert. 2005 hat er sich in Systematischer Theologie an der Universität Hamburg habilitiert. Er war Propst und Hauptpastor in Hamburg und hat zahlreiche Sachbücher veröffentlicht, unter anderem über Grundfragen des Christentums.