Stand: 12.08.2020 17:40 Uhr

Der Preis

Auch in diesem Jahr werden der NDR Kultur Sachbuchpreis und der Opus Primum, der Förderpreis der VolkswagenStiftung, in Hannover verliehen. Die Auszeichnungen, die mit insgesamt 25.000 Euro dotiert sind und zu den bedeutendsten Preisen für Autoren und Autorinnen sowie Verlage dieses Genres im deutschsprachigen Raum zählen, werden im Rahmen einer feierlichen Gala vergeben.

Wofür steht der NDR Kultur Sachbuchpreis?

Der NDR Kultur Sachbuchpreis ist für das beste in deutscher Sprache erschienene Sachbuch ausgeschrieben und mit 15.000 Euro dotiert. Ausgezeichnet wird eine herausragende Autorinnen- oder Autorenleistung, die gesellschaftlich, kulturell und wissenschaftlich relevante Themen für ein großes Publikum öffnet und zum Diskurs anregt.

Der von der VolkswagenStiftung ausgelobte Förderpreis Opus Primum in Höhe von 10.000 Euro richtet sich an junge, wissenschaftlich orientierte Sachbuchautorinnen und -autoren, die in der Regel nicht älter als 35 Jahre sein sollten. Ausgezeichnet wird eine deutschsprachige Publikation von hoher wissenschaftlicher Qualität, die auch einem breiten Publikum verständlich sein muss.